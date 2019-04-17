Азербайджан будет представлен на Транскаспийском форуме, который пройдет 22-23 мая в Вашингтоне, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, с азербайджанской стороны на мероприятии выступят исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вусал Гасымлы, вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров, посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, заместитель министра транспорта и высоких технологий Эльмир Велизаде и председатель Caspian Shipping Company Рауф Велиев .

Отмечается, что лидеры политики и бизнеса из США и стран Транскаспийского коридора соберутся на IV Транскаспийском форуме, чтобы обсудить возможности и проблемы в усилении своего стратегического взаимодействия и изучить возможности для бизнеса, торговли и инвестиций во благо всех заинтересованных сторон.

"Транскаспийский торгово-транзитный коридор является региональным интегратором, посредником в торговле и надежным транзитным связующим звеном между Европой и Азией. Включая Азербайджан, Грузию и Турцию к западу, а также Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан к востоку от Каспийского моря, этот коридор объединяет более 200 миллионов сильных рынков", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Соединенные Штаты играют важную роль в развитии этого коридора посредством совместных инициатив по расширению региональных связей через нефте- и газопроводы, по содействию внутрирегиональному сотрудничеству и торговле, с помощью таких проектов как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс, "Южный газовый коридор", Ляпис-Лазули и формата "С5 + 1" (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США).