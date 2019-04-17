В первом квартале текущего года Государственный таможенный комитет Азербайджана перевел в государственный бюджет средства в размере 1,015 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Госкомтаможни Сафар Мехтиев.

По словам Мехтиева, это на 52 миллиона больше прогнозируемой суммы.

"За соответствующие три месяца прошлого года было обеспечено поступление в государственный бюджет дополнительных 287 миллионов манатов", - добавил глава Комитета.