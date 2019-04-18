Международная организация выбрала азербайджанский манат
Европейский фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE) планирует во второй половине 2019 года начать кредитование в национальной валюте Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend/
Азербайджан, наряду с другими странами программы Восточного партнерства, стал одной из стран, которую охватит финансирование в национальной валюте.
Всего для стран Восточного партнерства EFSE планирует выделить 61 миллион евро, 44 миллиона из которых предоставлены Европейским союзом в рамках инициативы EU4Business, а 12 миллионов евро - Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии.
Финансирование в национальной валюте поможет представителям малого и среднего бизнеса и домохозяйствам с низким уровнем дохода защититься от колебаний курса валюты и способствует устойчивому экономическому развитию в регионе.
Отметим, что Европейский фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE) создан Банком развития KfW при финансовом содействии Федерального министерства Германии по экономическому сотрудничеству и развитию (BMZ) и Европейской комиссии. Цель фонда заключается в стимулировании экономического развития стран Юго-Восточной Европы и Южнокавказского региона. Так как доступ к финансам является ключевым фактором успешного развития микро-, малых и средних предприятий, EFSE основную деятельность направляет на содействие местным финансовым секторам для расширения их возможностей в обеспечении адекватного и стабильного финансирования.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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