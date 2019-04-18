Последние несколько лет сильно повысилось внимание государства к ненефтяному сектору и в частности, усилилась поддержка частного предпринимательства в стране.

Кто такой азербайджанский предприниматель, о чем он думает, каким его представляет себе общество, с какими проблемами ему приходится сталкиваться лицом к лицу?

Выбор собеседника не случайный. Фахри Агаев долгое время работал руководителем различных компаний и является бизнес консультантом владельцев бизнесов различных сфер, и не понаслышке знает о проблемах владельцев бизнесов и регулярно пишет статьи на эту тему в своем блоге, социальных сетях. Наряду с этим он уже более года ведет управленческие курсы для владельцев бизнеса.

Вы и сказали, что в Азербайджане бизнес должен принимать в расчет новые экономические условия и адаптироваться к новым реалиям. Какие новые реалии Вы имели в виду, и что азербайджанский бизнес должен принимать в расчет?

В стране за последние несколько лет произошли существенные изменения буквально во всех сферах, которые напрямую или косвенно влияют на бизнес. В первую очередь, это касается экономики - уменьшился объем наличных денег в экономике, коммерческие банки стали осторожнее в вопросе выдачи кредитов для населения и для компаний. Во-вторых, сегодня мы становимся свидетелями серьезных, и я бы даже сказал коренных изменений в госструктурах, в частности в сфере, с которой бизнес очень тесно связан - Министерстве Налогов. Налоги - это одна из самых чувствительных, и вместе с тем стратегически важных составляющих экономики любой страны. Начатые реформы в этой сфере являются важным фундаментом обеспечения более справедливой среды для ведения бизнеса. В-третьих, поменялось поведение потребителей. Сегодняшний Азербайджанский потребитель - это человек, который знает свои права, разбирается в продукции и услугах, порой в очень самых сложных, прекрасно и нередко лучше самих продавцов, а также обращает внимание на правильное сочетание цены, качества товара и уровня обслуживания. И естественно, учитывая все эти изменившиеся факторы, бизнес в Азербайджане должен меняться. И не менее важное - ввиду всего вышеуказанного в стране во многих сферах увеличилась конкуренция: компании борются за внимание более разборчивого и требовательного потребителя.

А кто такой азербайджанский владелец бизнеса и предприниматель? Как Вы можете его охарактеризовать?

Азербайджанский предприниматель - это человек, который развивался и изменялся в рамках процессов, происходящих в нашей стране. Он многому научился, он окреп в конкурентной среде. Немало уже тех, кто имеет опыт международной конкуренции. Теперь, когда страна переживает очередной этап эволюционного развития, азербайджанскому предпринимателю необходимо не просто адаптироваться к новым условиям - но и менять формат финансового и бухгалтерского учета, понимать меняющееся поведение потребителей, выстраивать новые и более долгосрочные отношения с кадрами, думать об эффективности всех направлений своей компании.

Как Вы считаете, какую помощь и поддержку должны оказывать госструктуры нашим предпринимателям и бизнесу?

В первую очередь, я считаю, что нужна правильная и регулярная коммуникация между государственными структурами и бизнесом. Налаживание регулярной коммуникации важно потому, чтобы обе стороны могли обсудить все имеющиеся и возможные проблемы.

Я считаю, что обязательным условием для развития бизнеса является повышение качества преподаваемых в вузах предметов, и для этого необходимо сотрудничество бизнес структур и высших учебных заведений, так как в противном случае складывается парадоксальная ситуация - с одной стороны много людей, которые жалуются на то, что нет работы - и с другой стороны компании, с которыми я бываю регулярно в контакте, не могут найти сотрудников на совершенно различные позиции. В чем же причина такой нестыковки?

Молодые люди с высшим образованием бывают зачастую не готовы к самостоятельной жизни, не владеют необходимыми современными знаниями и навыками. Компании затрудняются брать на работу выпускников наших вузов ввиду того, что подчас знания, получаемые ими в университетах, порой не самые актуальные. По этой причине очень важно тесное сотрудничество наших вузов с бизнесом, и одна из самых эффективных форм этого сотрудничества - это привлечение людей-практиков из бизнеса к преподаванию в университетах, так как именно люди из бизнеса могут передать молодежи в вузах точные, конкретные знания из бизнеса и лучше подготовить их к реальной деловой жизни.

В-третьих, нашему бизнесу важна информационная поддержка и консалтинг (проведение семинаров, курсов, подготовка различного рода обучающих материалов). Крупные компании и холдинги могут позволить себе пригласить консультантов из-за рубежа или обратиться к местным дорогим профессионалам. А что делать предпринимателям малого и среднего бизнеса для получения такого рода ценной информации, как создание современной системы управления, внедрение систем CRM, развитие персонала и менеджмента, создание долгосрочных взаимоотношений с клиентами и т.д.? Я думаю, государство через свои институты может оплачивать услуги консультантов и экспертов, которые помогут повысить эффективность управления.

В обществе есть устойчивое мнение, что владельцы бизнесов много зарабатывают, думают только о новых проектах, отдыхают в дорогих курортах и т.д. Так ли это на самом деле?

Дело в том, что парадокс явления предпринимательства заключается в том, что человек учреждает свою компанию для того, чтобы быть свободным. Но через некоторое время, когда обороты компании увеличиваются, компания занимает определенное место на рынке, владелец теряет всю свою свободу, уделяя практически все свое время бизнесу, который отбирает все силы и энергию.

Ниже привожу основные проблемы наших владельцев бизнесов :

Они работают больше всех;

Нет времени на свое здоровье, личную жизнь, развитие и совершенствование;

Боится расширять свою деятельность, так как с увеличением объема компании будут также увеличены проблемы;

Жалуются на безответственность работников и поверхностное отношение к делу и работе;

Трудно найти сотрудников;

Сотрудники, проработавшие в компании более одного года, чувствуют себя звездами и стараются привязать компанию к себе лично, делая ее зависимой;

Стоит отойти от дел на пару часов - не прекращаются звонки;

Нет системности в управлении;

Годами работает на износ, устает и при этом знает, что этому не будет конца.

Уверен, что владельцы бизнесов, вне зависимости от масштаба бизнеса, читающие эти строки, будут видеть самого себя.

Для того, чтобы создать долгосрочный бизнес, необходимо создать систему, которая будет работать сама под управлением команды профессионалов.

И на моих курсах мы с владельцами бизнесов как раз-таки много говорим о том, как решить все эти проблемы.

Вы сказали, что даете управленческие курсы для владельцев бизнеса и предпринимателей? О чем эти курсы и зачем нужны управленческие курсы для бизнесмена?

Идея о необходимости повышения знаний наших владельцев бизнесов приходила ко мне давно. Дело в том, что зачастую учредитель бизнеса сам же управляет бизнесом, при этом порой не владея даже базовыми навыками и знаниями бизнеса. В подобном случае метод управления бывает интуитивно-логически, а это очень опасно. Мой опыт показывает, что в компаниях зачастую буквально все построено на мировоззрении руководителя и коллектив компании, отношение к работе людей и такие моменты, как пунктуальность, дисциплинированность являются просто лишь зеркалом руководителя самого. Нередко встречал ситуации, когда получивший прекрасное образование за рубежом молодой человек начинал работу в местной компании и не мог ничего добиться, потому что все его действия и деятельность были ограничены руководителем.

И я понял, что до тех пор, пока не будут развиваться и совершенствовать свои знания в управлении сами владельцы компаний, в бизнесе положительных изменений увидеть мы не сможем.

Управленческие курсы для владельцев бизнесов я начал давать с января 2018 года и до сих пор эти курсы прошли более 80 владельцев и руководителей различных местных и иностранных компаний. Курсы 2-х дневные и в течение 18 часов мы говорим о том, как построить систему управления в компании, как набирать и создавать команду единомышленников, выстраивать долгосрочные эффективные отношения с клиентами компании и т.д.

Какие 3 основных советы Вы дадите предпринимателя и владельцам бизнесов?

В первую очередь понять и принять, что сегодня в Азербайджане мы являемся свидетелями серьезных и необратимых положительных изменений, и для того, чтобы иметь успешный бизнес, надо научиться думать о всех аспектах бизнеса в долгосрочной перспективе.

Уделять серьезное внимание вопросам эффективности опять же во всех вопросах бизнеса - эффективность персонала, оборудования, взаимоотношений с потребителями, расходов.

Понять, что настоящим владельцем бизнеса является его Величество Потребитель, и все процессы, стандарты в компании должны быть направлены на его удовлетворенность.

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