Грузинского замминистра назначили директором крупного банка по Азербайджану
Заместитель министра финансов Грузии Николоз Гагуа назначен новым альтернативным директором Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) по Азербайджану. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт банка.
Ранее эту позицию занимала Кенуль Алиева. Вторым альтернативным директором по Азербайджану является Мухаммед Аслам Чодхари, а директором - Мехмет Альпер Батур.
Отметим, что Азербайджан является одним из учредителей AIIB, созданного в июне 2015 года. Штаб-квартира банка располагается в Пекине. Доля страны в банке составляет 0,26 процента (254,1 миллиона долларов).
На сегодня банк выделил Азербайджану один кредит - 600 миллионов долларов для проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося частью проекта "Южный газовый коридор".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!