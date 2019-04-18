Процессинговый центр "MilliKart" приступил к внедрению платформы цифровых платежей Masterpass, которая обеспечивает легкие, безопасные и удобные покупки в интернете и используется более чем в 50 странах мира.

"Masterpass" является единственной глобальной платформой, которая обеспечивает идентификацию держателей карт по их телефонным номерам, благодаря чему клиенты не обязаны постоянно вводить информацию о карте во время покупок с интегрированными платежными операторами, электронными кошельками и интернет-магазинами. После регистрации, клиенты получают возможность не повторять процесс оплаты и доставки товаров при следующих оформлений заказов. Данный сервис предоставляет возможность подключения к одному и тому же номеру телефона нескольких дебетовых и кредитных карт платежных систем "MasterCard" и "Visa", выпущенных разными банками. В то же время платформа не имеется ограничений в использовании различных устройств, операционных систем и браузеров.

Одним из основных преимуществ платформы "Masterpass" является то, что после разовой регистрирации клиент получает возможность производить оплату товаров и услуг во всех подключенных к сервису платежных операторах, электронных кошельках и интернет-магазинах. Для этого достаточно просто выбрать необходимую карту для проведения оплаты.

Оставаясь приверженцем своей стратегии, "MilliKart" вплотную участвует в развитии безналичных платежей на территории Республики, в рамках чего продолжает предоставлять участникам рынка новые продукты и услуги, а также ведет постоянную работу над развитием актуальных сервисов.