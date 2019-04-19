Азербайджанский текстиль покорит рынки СНГ
Азербайджан наметил расширение географии экспортных поставок на новые рынки в странах СНГ, сообщила Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров текстильной продукции Азербайджана Мехрибан Ахундова, передает Day.Az.
По словам главы Ассоциации, в настоящее время продолжаются переговоры по экспорту текстильной продукции компании с партнерами в России.
"Помимо России мы также предусматриваем поставки в Беларусь. Речь идет о поставках махровой продукции, халатов, одеял и прочего. В дальнейшем мы планируем поставлять нашу текстильную продукцию в другие страны СНГ", - сказала Ахундова.
Глава Ассоциации отметила, что продукция компании Gilan Textile Park является экологически чистой и соответствует всем международным стандартам качества.
Отметим, что по производственному потенциалу Gilan Tekstil Parkı считается одним из крупнейших перерабатывающих предприятий не только Азербайджана, но и всего региона.
Gilan Tekstil Parkı, использующий выращиваемый в Азербайджане хлопок в качестве сырья для производства разнообразной продукции, оказывает большую поддержку развитию промышленности и сельского хозяйства Азербайджана.
На базе текстильного парка Gilan, приступившего к деятельности в 2012 году в Сумгайыте, действуют ткацкая, красильная и швейная фабрики. На строительство трех фабрик на территории текстильного парка общей стоимостью 46 миллионов манатов Национальным фондом поддержки предпринимательства при министерстве экономики был выделен льготный кредит в размере 15 миллионов манатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Верховный суд принял решение по Джахангиру Гаджиеву
SOCAR AQS завершила буровые работы на одной из скажин в Бангладеш
Азербайджанская нефть значительно подорожала
Азербайджан и США запустили новое предприятие - ФОТО
WhatsApp-da animasiyalı stikerlər olacaq
США вступают в гонку с Россией из-за оккупированного Карабаха
Azərbaycana yazda QAR YAĞDI - FOTO
40 günə özünüzü tanımayacaqsınız – Bədəni cavanlaşdıran qarışım
В Азербайджане повсеместно пройдут экзамены для школьников
Часть Баку останется без газа - ГРАФИК
-
18 Апр. 17:12 12 235
-
18 Апр. 17:37 11 252
-
18 Апр. 16:25 9 408
-
18 Апр. 16:48 8 908
-
18 Апр. 17:24 8 014