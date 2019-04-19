Цена на золотые слитки в Азербайджане в пятницу возросла по сравнению с предыдущим показателем. Как передает Day.Az. об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 19 апреля подорожала на 6,29 маната, составив 2169,1405 маната, серебра - на 0,1215 маната, до 25,53 маната, платины - на 33,881 маната, до 1535,168, цена на унцию палладия поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 56,1595 маната, до 2422,755 маната.

Название 19.04.2019 18.04.2019 Золото XAU 2169.1405 2162.8505 Серебро XAG 25.53 25.4085 Платина XPT 1535.168 1501.287 Палладий XPD 2422.755 2366.5955

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.