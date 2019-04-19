В Баку состоялась церемония подписания контракта по разработке месторождения "Центрально-Восточный Азери", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Контракт подписали президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев и региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

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