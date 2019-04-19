SOCAR и BP подписали крупный контракт
19 апреля 2019 11:56 155
В Баку состоялась церемония подписания контракта по разработке месторождения "Центрально-Восточный Азери", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Контракт подписали президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев и региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.
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