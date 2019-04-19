Азербайджанская госкомпания SOCAR и партнеры по проекту разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) планируют принять участие в тендере на приобретение доли Exxonmobil и Chevron.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу журналистам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Напомним, что ранее американские компании Exxonmobil и Chevron объявили о том, что планирует продать свои доли в АЧГ.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37 процента, AzACG (SOCAR) - 25 процентов, Chevron - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, Equinor - 7,27 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TP - 5,73 процента, ITOCHU - 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31 процента.