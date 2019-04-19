Автобусы ирано-азербайджанского производства предусмотрены как для местного рынка, так и экспорта.

Об этом сказал председатель правления ОАО "AzerMash" Эмин Ахундов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Ахундова, автобусы будут вмещать более 41 пассажира.

Председатель правления добавил, что автомобили "Peugeot", производимые в Нефтчале, уже в продаже: "Пока продано более 100 автомобилей".

Ахундов добавил, что завод, фундамент которого был заложен, - новый проект AzerMash: "ОАО "AzerMash" и иранская компания по производству трейлеров "Марал" подписали контракт о дистрибьюторстве, который предусматривает продажу в Азербайджане прицепов для крупнотоннажных машин. Затем в Азербайджане ожидается строительство нового завода по производству прицепов".