Азербайджанские "Peugeot" уже в продаже
Автобусы ирано-азербайджанского производства предусмотрены как для местного рынка, так и экспорта.
Об этом сказал председатель правления ОАО "AzerMash" Эмин Ахундов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Ахундова, автобусы будут вмещать более 41 пассажира.
Председатель правления добавил, что автомобили "Peugeot", производимые в Нефтчале, уже в продаже: "Пока продано более 100 автомобилей".
Ахундов добавил, что завод, фундамент которого был заложен, - новый проект AzerMash: "ОАО "AzerMash" и иранская компания по производству трейлеров "Марал" подписали контракт о дистрибьюторстве, который предусматривает продажу в Азербайджане прицепов для крупнотоннажных машин. Затем в Азербайджане ожидается строительство нового завода по производству прицепов".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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