ВТБ (Азербайджан) запускает акцию по платежным картам
Банк ВТБ (Азербайджан) предлагает оформить премиальную карту Visa Platinum со скидкой. Теперь карта Visa Platinum доступна по цене Visa Classic. Акция действует до 30 апреля 2019 года. В этот период стоимость обслуживания по карте Visa Platinum за год составляет 15 манатов, за три года - 25 манатов.
Начальник отдела методологии и разработки продуктов розничного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Камила Шахбазова отметила: "Владельцам карт Visa Platinum от банка ВТБ (Азербайджан) доступны многочисленные преимущества по ряду услуг. Так, держатели карт могут воспользоваться специальными предложениями - скидками и привилегиями на товары и услуги в аэропортах, ресторанах, отелях и развлекательных центрах по всему миру. При этом мы предоставляем возможность нашим клиентам получить доступ ко всем этим услугам за минимальную сумму".
Платежную карту Visa Platinum можно приобрести в любом отделении банка ВТБ (Азербайджан), а также посредством WhatsApp по номеру +99455 2140986, на сайте банка.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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