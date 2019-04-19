Мир меняется, возможно, даже он уже стал эрой городов. Каждый город сам превращается в мир. И люди с древних времен обозначали свой город символом. Мы также подумали о концепции, претворяющей идею и определяющей стандарты современного образа жизни в Баку, и превратили ее в реальность.

С чувством большого удовлетворения хотим сообщить о начале продажи расположенного на проспекте Г. Алиева жилого комплекса премиум-класса Baku City Residence, известного как "Медиа-деревня". Проект Baku City Residence, который с мая будет предоставлен в распоряжение покупателей, отличается от других проектов своим уникальным дизайном. А месторасположение проекта еще больше повышает его привлекательность.

Baku City Residence, который в ожидании своих жителей под слоганом "Современный образ жизни", имеет следующие основные преимущества:

• Расположение в самой важной части города - на проспекте Гейдара Алиева;

• Возможность для удобного передвижения во всех направлениях столицы, в том числе в аэропорт;

• Расположение в двух минутах от многих государственных учреждений, а также гипермаркета Bravo, Службы ASAN, станции метро "Кероглу" и автобусных остановок;

• В окрестности располагаются школа, детский сад, детская площадка, спортивно-оздоровительный центр, кафе и рестораны.

На охватывающей обширную территорию площади уже завершены строительные работы. Основным отличием проекта с концепцией "город в городе" является квартира. Итак, проект предлагает квартиры разных размеров и с великолепной панорамой. Квартиры обеспечиваются выписками.

В жилом комплексе на каждую квартиру предусмотрено более одного места для гаража. Здания оборудованы бесшумными лифтами, дверями и окнами немецкого производства, круглосуточным водоснабжением, централизованным энергоснабжением и генератором, системами цифрового телевидения, интернета и телефонизации. Здания также обеспечены высоким уровнем безопасности.

Особенности проекта

Концепция "Широкая квартира" является инновационной идеей, которая охватывает места, где жители могут отдыхать и развлекаться, проводить время в индивидуальном порядке, с друзьями или семьей. К примеру, если вы с друзьями хотите смотреть кино, то вы можете за небольшую плату забронировать мини-кинотеатр и посмотреть любой фильм.

Концепция "Персональная гостиница" предназначена для жителей, заинтересованных в высоком качестве услуг. Если вы хотите в своей квартире такие услуги, как в отеле, то эта концепция полностью подходит вам. Согласно принципу концепции, житель может заказать все услуги, которые предоставляет отель, по более выгодной цене и в любое время. Например, если вы хотите принять своих гостей по особому, то можете воспользоваться услугой "Прием гостей" за небольшую плату.

Жилой комплекс типа "ALL-IN-ONE" уже превратился в новый жизненный стандарт, сохраняя активную жизнеспособность города. В концепции "ALL-ON-ONE" все социальные потребности обеспечиваются в том месте, где вы живете, и для этого в проекте предусмотрены различные социальные инфраструктуры - открытые зоны для развлечений и отдыха, открытые спортивные площадки, торговые центры и различные магазины в соответствии с потребностями.

Baku City Residence - Современный образ жизни!

Адрес: проспект Гейдара Алиева, 189.

Контакты: 121

(+994 50) 750 11 21

www.bcr.az

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https://www.instagram.com/baku_city_residence/