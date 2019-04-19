Доходы государственного бюджета Азербайджана в январе-марте 2019 года составили 5 439,7 миллиона манатов, что на 19,2 процента или 876,3 миллиона манатов больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство финансов, передает Day.Az.

Прогноз по доходам госбюджета в отчетный период исполнен на 99,1 процента.

В структуре доходов бюджета поступления по линии министерства по налогам составили 1 672,9 миллиона манатов, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 236,4 миллиона манатов, или на 16,5 процента. Из этих средств 69,1 процента (1 155,4 миллиона манатов) пришлось на долю ненефтяного сектора.

По линии Государственного таможенного комитета в бюджет поступили 1 014,1 миллиона манатов, что на 39,5 процента (287,1 миллиона манатов) выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, в течение первого квартала 2019 года в государственный бюджет поступили 93,8 миллиона манатов от платных услуг, оказанных бюджетными организациями. Прочие поступления составили 43,9 миллиона манатов. Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) в казну составили 2,615 миллиарда манатов.

Расходы госбюджета в январе-марте этого года составили 5 035,9 миллиона манатов, что на 14,2 процента или 627,9 миллиона манатов больше показателя аналогичного показателя 2018 года.

В течение первых трех месяцев текущего года 41,8 процента (2 104,5 миллиона манатов) расходов госбюджета были социальной направленности, что на 19,5 процента, или 343,2 миллиона манатов больше аналогичного показателя прошлого года. Как отмечается в сообщении, эти средства были направлены в фонд оплаты труда, на выплату стипендий и социальных пособий, на закупку лекарств и продовольствия.

В январе-марте 2019 года 53,8 процента расходов госбюджета (2 707,3 миллиона манатов) составили текущие расходы, 39,4 процента (1 984,4 миллиона манатов) - капитальные расходы.

В госбюджете Азербайджана в отчетный период образовался профицит в 403,8 миллиона манатов.

Доходы сводного бюджета за три месяца текущего года составили 9 192,2 миллиона манатов. Расходы сводного бюджета составили 5 076,9 миллиона манатов.

В сводном бюджете образовался профицит в размере 4 115,3 миллиона манатов.