В Стамбуле прошла трехсторонняя встреча по энергетическому сотрудничеству между Турцией, Азербайджаном и Туркменистаном, сообщает Trend в со ссылкой на министерство энергетики, передает Day.Az.

На встрече Турцию представлял министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, Азербайджан - министр энергетики Парвиз Шахбазов, Туркменистан - председатель государственной корпорации "Туркменэкология" Шахым Абдрахманов.

В ходе встречи были проведены обсуждения, связанные с нынешним состоянием и перспективами развития сотрудничества между странами в сфере энергетики.

На встрече также было отмечено, что последовательные встречи министров Турции, Азербайджана и Туркменистана, принятые документы, общие региональные интересы и такие проекты, как транспортный коридор Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, Трансевразийская суперинформационная магистраль и восстановление Великого Шелкого Пути формализуют сильную базу для сотрудничества в трехстороннем формате.

Были рассмотрены перспективы развития этого формата в энергетической сфере.

По итогам встречи была подписана совместная декларация, подразумевающая расширение существующего сотрудничества вплоть до сфер возобновляемой энергии, энергоэффективности, зеленых технологий, обмена опытом, усиления связей между компаниями, научно-исследовательскими центрами работающими в нефтегазовой промышленности, энергетическом секторе во всех трех странах, а также проведение выставок, конференций и семинаров.

Затем стороны провели совместную пресс-конференцию.

В рамках мероприятия также прошла двусторонняя встреча Парвиза Шахбазова и Фатиха Донмеза.