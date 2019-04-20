ЕС готов сотрудничать с Азербайджаном в поставках газа
Евросоюз может быть заинтересован в поставках газа с месторождений, которые еще предстоит разрабатывать в Азербайджане, сообщили Trend в четверг в Еврокомиссии, передает Day.Az.
"В рамках своей политики по обеспечению безопасности поставок ЕС может быть заинтересован в дальнейших поставках газа из Каспийского моря (например, с новых, еще не разведанных месторождений в Азербайджане или из Туркменистана) при подходящих условиях", - сказали в организации.
Как отметили в Еврокомиссии, важно подчеркнуть, что политика энергетической диверсификации ЕС направлена не только на новые источники газа, но и на новые маршруты поставок.
С этой точки зрения в Еврокомиссии подчеркнули важность "Южного газового коридора" для диверсификации поставок энергоресурсов в ЕС.
"Как только реализация проекта будет завершена, ЕС будет получать 10 миллиардов кубометров газа с "Шах Дениз-2" в Азербайджане. Пропускная способность "Южного газового коридора" может быть легко расширена за счет более мощных компрессорных станций", - сказали в организации.
Отметим, что проект "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.
В Баку 29 мая 2018 года состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.
Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.
Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Азербайджан улучшил позиции в рейтинге стартапов
INPEX о дальнейшей разработке азербайджанского месторождения
Доходы госбюджета Азербайджана стали больше
В Баку открылся Торговый центр Ирана - ФОТО
В Азербайджане на выходных будут сильные дожди - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Yeni iPhone-un özəllikləri məlum olub
-
19 Апр. 11:35 7 444
-
19 Апр. 07:58 6 559
-
19 Апр. 22:22 6 433
-
19 Апр. 19:10 6 142
-
19 Апр. 15:45 5 876