В Азербайджане продолжается работа по расширению применения электронных услуг в сферах труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения, в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева от пятого сентября 2018 года.

Так, с начала текущего года были расширены технические возможности автоматизированной системы назначения пенсий и началось также назначение пенсий по инвалидности в электронном виде. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью и коммуникации министерства труда и социальной защиты населения.

Таким образом, так же, как и трудовая пенсия по старости, пенсия по инвалидности теперь назначается в электронном порядке, без обращения и без предоставления документов куда-либо.

При возникновении у лица права на пенсию по инвалидности, ему в течение того же дня в электронном порядке назначается пенсия, и направляется оповещение (включая информацию о размере пенсии, филиале банка,в котором следует получить пенсионную карту, и время ее получения), СМС-сообщением, электронным письмом или официальным почтовым отправлением.

Таким образом, создан гибкий механизм, исключающий и в сфере назначения пенсий по инвалидности, контакты гражданина и чиновника, волокиту и вероятность нелицеприятных инцидентов.