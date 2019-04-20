Центр Инноваций и Предпринимательства "Barama" при поддержке ООО "Azercell Telecom" и "PASHA Bank" всегда уделяет особое внимание развитию сектора информационных технологий в стране, а также реализации проектов и мероприятий, направленных на повышение профессионализма нашей молодежи в этой области. Центр, учитывая интерес к информационным технологиям и малое количество специалистов в этой области, при организационной поддержке "TechCentrum" проводит тренинги "Data Science" для отобранных студентов из малообеспеченных семей и с ограниченным бюджетом. Тренинги, проводятся в Центре Инноваций и Предпринимательства "Barama" по 90 минут два раза в неделю. Сессии, которые проводит тренер Камиль Алескеров, продлятся до 3-ёх месяцев. Программа курса включает в себя общее повторение описательной и инференциальной статистики, математического анализа и линейной алгебры, основы работы с командной строкой (cmd), базы данных, знакомство с SQL DML, Python, R и OOP, структуры данных, согласование форматов и подход к отсутствующим (missing) данным, а также некоторые другие важные темы.

Следует отметить, что тренер Камиль Алескеров имеет 10-летний опыт работы в области анализа данных и управления рисками в банковском секторе. Камиль Алескеров, преподающий "Статистику, эконометрику и исследования операций" в Азербайджанском Государственном Экономическом Университете, университетах "Xəzər" и ADA, является риск-менеджером в "Baker Tilly Azerbaijan" и занимается внедрением "Data Science" в финансовом секторе Азербайджана.

Отметим, что TechCentrum это платформа созданная для обмена возможностями образования, карьеры и развития в области современных технологий. За трехмесячный период своей деятельности платформа "TechCentrum" организовала тренинги и вебинары по "Data Science", "Data Engineering", "Cpython" и Data Products Management" для более чем 700 участников, а также периодически информировала участников о карьерных возможностях, образовательных курсах, летних школах, стипендиях и возможностях стажировки во многих крупных техно компаниях, таких как Facebook.

Для получения дополнительной информации о тренингах, пожалуйста, обращайтесь по электронному адресу: techcentrum.az@gmail.com

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Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр, бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей "İnvestors İn People"