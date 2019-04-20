Азербайджан и Россия разрабатывают проект соглашения в сфере пенсионного обеспечения, сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты, передает Day.Az .

Отмечается, что в настоящее время ведется подготовка проекта "Соглашение о пенсионном обеспечении между Азербайджаном и Россией".

"Проект нацелен на создание правовой основы в сфере пенсионного обеспечения и страхования и касается граждан Азербайджана, работающих в России в качестве трудовых мигрантов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках подготовки данного проекта в Москве была проведена вторая экспертная встреча между представителями министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана и работниками министерства труда и социальной защиты России.

В рамках встречи обсуждались вопросы, связанные с режимом социального страхования в сфере пенсионного обеспечения, а также дальнейший механизм выплат пенсий гражданам в статусе трудовых мигрантов.