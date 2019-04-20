На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 22,831 маната (1,04 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2176,0646 маната, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Изменение стоимости унции золота 8 апреля 2203,88 15 апреля 2191,9715 9 апреля 2208,963 16 апреля 2184,313 10 апреля 2214,2415 17 апреля 2172,0475 11 апреля 2222,4185 18 апреля 2162,8505 12 апреля 2197,9555 19 апреля 2169,1405 Средняя стоимость за неделю 2209,4917 Средняя стоимость за неделю 2176,0646

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,0832 маната (0,3 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 25,4735 маната.

Изменение стоимости унции серебра 8 апреля 25,741 15 апреля 25,4468 9 апреля 25,9451 16 апреля 25,4289 10 апреля 25,824 17 апреля 25,5532 11 апреля 25,8824 18 апреля 25,4085 12 апреля 25,4731 19 апреля 25,53 Средняя стоимость за неделю 25,7731 Средняя стоимость за неделю 25,4735

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 21,7685 маната (1,4 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1511,0756 маната.

Изменение стоимости унции платины

8 апреля 1543,2175 15 апреля 1513,3995 9 апреля 1535,797 16 апреля 1506,608 10 апреля 1514,717 17 апреля 1498,9155 11 апреля 1540,574 18 апреля 1501,287 12 апреля 1519,97 19 апреля 1535,168 Средняя стоимость за неделю 1530,8551 Средняя стоимость за неделю 1511,0756

На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 92,769 маната (3,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2350,3911 маната.