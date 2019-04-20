Строительство Трансадриатического газопровода (TAP), а также интерконнектора Греция-Болгария (IGB) позволит превратить Грецию в энергетический хаб.

Как сообщает Trend со ссылкой на Independent Balkan News Agency, об этом сказал министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Йоргос Статакис, передает Day.Az.

"Греция превратится в энергетический хаб благодаря строительству таких газопроводов, как TAP, IGB, и строительству терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Александруполисе", - сказал Статакис.

Министр отметил, что на данный момент Греция зависит от импорта газа из России, а с помощью трубопровода TAP, терминалов СПГ, а также Плавучей установки для хранения и регазификации в Александруполисе, у страны появится возможность получать СПГ или газ из других источников.

Говоря о прогрессе в реализации IGB, Статакис сказал, что строительство IGB является заключительным этапом, поскольку согласно графику, тендеры по двум участкам этого проекта (греческого и болгарского) должны быть завершены через пару месяцев, после чего может начаться строительство.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.