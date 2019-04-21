В Азербайджане будут привлекать к административной ответственности за отсутствие краткой таможенной декларации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соответствующие поправки в "Правила декларирования товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу" подписал премьер-министр страны Новруз Мамедов.

Согласно изменению, удалена 10-я часть данного правила, а пункт 13.1 предоставляется в следующей редакции:

"13.1. До введения товаров на таможенную территорию таможенным органам предоставляется краткая декларация импорта в электронной форме. Исключение составляют случаи проведения физическими лицами через таможенную границу товаров, не предусмотренных для коммерческих целей. Не предоставление краткой импортной декларации влечет административную ответственность лицам, не представившим декларацию, однако не препятствуют осуществлению таможенного оформления и выпуска товаров".