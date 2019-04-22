PASHA Bank предложил новую услугу для юридических лиц - возможность открытия счета в режиме онлайн. Данная услуга предоставляется на азербайджанском рынке впервые. Отныне юридические лица могут заполнить форму заявки в режиме онлайн, подтвердить проведение операции с помощью мобильной электронной подписи "Asan İmza", получить в течение 10 минут реквизиты открытого счета и активировать его, посетив Банк.

Помимо открытия текущих и карточных счетов в разных валютах, Банк также предлагает своим клиентам возможность удаленного подключения к тарифным пакетам в соответствии с оборотом их бизнеса. Для обеспечения большей эффективности процесса, предоставленное для клиентов решение совершенствуется на постоянной основе.

"Уверен, что возможность открытия счета онлайн откроет перед клиентами широкие возможности, в том числе, позволит воспользоваться конкурентным преимуществом данного цифрового решения. Внедрение данного сервиса является одной из ключевых целей Стратегии развития PASHA Bank на 2018-2020 годы и является очередным вкладом Банка в реализацию задач, обозначенных в "Стратегических дорожных картах национальной экономики и основных секторах экономики", - сказал Председатель правления PASHA Bank Талех Казымов.

Т. Кязымов подчеркнул, что получение на основе согласия клиента необходимой информации от соответствующих государственных органов в цифровом формате крайне важно для реализации подобных проектов и внедрения эффективных процессов. В свою очередь PASHA Bank располагает всеми техническими возможностями и ресурсами для предоставления своим клиентам данной услуги в соответствии с самыми современными стандартами.

Услуга доступна по данной ссылке.

Напомним, что в начале года PASHA Bank впервые в Азербайджане предоставил возможность стать клиентом и получить реквизиты счета онлайн в течение 5 минут также и индивидуальным предпринимателям.