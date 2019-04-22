Куда обращаться при возникновении споров по проблемным кредитам?
22 апреля 2019 10:06 111
Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана создана Апелляционная комиссия для рассмотрения обращений, связанных с указом "О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
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