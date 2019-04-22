До первого апреля 2019 года по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) в Турцию было транспортировано свыше 1,5 миллиарда кубометров газа.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на IV Международном форуме SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка и нефтехимия" в Баку.

Отметим, что запуск "фазы 0" проекта TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.