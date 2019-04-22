С приобретением независимости, правительство Азербайджана стало уделять особое внимание управлению выбросами и защите окружающей среды.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в понедельник сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на IV Международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия" в Баку.

Как отметил Бабаев, промышленное производство ведется в Азербайджане в течение 170 лет, что отразилось на окружающей среде и климате Азербайджана.

"Вопрос управления выбросами находится в центре внимания государства. Ратификация Конвенции по статусу Каспия даст еще больший толчок этому", - сказал министр.

Бабаев отметил, что грузоперевозки через территорию Азербайджана растут с каждым годом, не только из соседних стран, но и Китая, Японии, Кореи и других стран в рамках проекта "Один пояс, один путь". Министр добавил, что это так же отражается на климате.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал IV Международный форум SOCAR "Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия". Форум SOCAR является крупнейшим мероприятием в регионе в сфере нефти и газа.

Ежегодно это мероприятие посещает более 300 участников, среди которых представители крупнейших нефтегазовых компаний, НПЗ, торговых компаний, портов, терминалов, банков и аналитических агентств.

Участники мероприятия обсуждают возможные дисбалансы на глобальном рынке углеводородов в 2019 году, новые месторождения в регионе и их влияние на торговые потоки и экспортные маршруты, региональные газовые проекты, каспийскую и центральноазиатскую нефть в глобальном контексте, ключевые экспортные рынки для НПЗ региона и торговые потоки, обзор тенденций на глобальных рынках нефтехимических продуктов - ценовые тенденции, торговые потоки, технологии, развитие, закавказские железнодорожные маршруты до портов Грузии - текущее состояние и перспективы и другие вопросы.