Каждый новый сезон - самое подходящее время для обновления своего гардероба! Для получения летнего вдохновения нам нужны яркие сумки, футболки и, конечно же, платья с разными красочными принтами от любимых брендов. Стоит ли для шоппинга отправляться заграницу для того, чтобы приобрести их по максимально выгодной цене? Мы проверили это и хотим рассказать об этом и вам!

Начнем с основного элемента ваших образов - сумок!

Розовую сумка Marianne от Jimmy Choo из коллекции весна-лето 2019 из натуральной зернистой кожи, урашенную логотипом бренда, в Баку можно приобрести за 1578 АЗН, в бутике Дубая она обойдется вам в 1709 АЗН, в Московском ЦУМ-е - 1650 АЗН.

Любимый модницами британский бренд Alexander McQueen с элегантным клатчем с говорящим названием Jewelled Satchel, декорированным кристаллами Swarovski, обойдется вам в Баку за 3454 АЗН, в Лондонском Harrods - 3696 АЗН, в Московском ЦУМ-е - 3550, а на официальном сайте она представлена по цене 3818 по местной валюте.

MUST HAVE:

Тренд этого сезона - Сумка от Gucci, являющаяся частью линейки GG Marmont, декорированная трендовым элементом двойной буквой G для повседневных выходов в Баку, возможно приобрести за 3053 АЗН, в Лондонском Harrods за 3543 АЗН, а в миланских бутиках по цене 3161 АЗН.

Модная футболка яркого цвета от Givenchy с принтом логотипа бренда предназначена для вашего повседневного образа этим летом. В Баку ее можно приобрести за 731 АЗН, а в турецком Beymen же она стоит 758 АЗН.

Весенне-летний сезон без платья представить практически немыслимо и именно поэтому мы выяснили, сколько же стоят фирменные платья от бренда Roberto Cavalli. Выполненное из мягких и приятных на ощупь натуральных тканей яркое платье, украшенное растительными принтами, сделает вас особенно привлекательной, женственной и яркой этим летом! Платье можно приобрести в Баку за 2209, в миланском бутике за 2485 АЗН.

Стоит также отметить и то, что при доставке товаров на сумму более $1000 налоги составляют 36%, а доставка из большинства интернет-магазинов - $40.

Например, платье от Alexander McQueen по цене $5560 c 36-процентным налогом обходится по заказу за 12106 манатов, в то время как в Баку его можно приобрести за 8786 АЗН.

Таким образом выясняется то, что выгоднее всего делать покупки в Баку, чем в зарубежных бутиках и моллах. Желаем вам приятного шоппинга!