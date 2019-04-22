Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан является ключевым способом для отправки нефти из Каспийского региона на внешние рынки.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в понедельник сказал аналитик Thomson Reuters Глеб Городянкин на IV Международном форуме SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия" в Баку.

Вместе с тем, он отметил, что поставки нефти из Каспийского региона на мировые рынки сталкиваются с четырьмя ключевыми факторами риска.

Во-первых, это конкуренция с альтернативными сортами и объемами нефти, во-вторых, снижение загрузки трубопроводных мощностей. В-третьих, это изменения политического и экономического характера, и наконец, в четвертых, это изменения арбитражных поставок.

Говоря о глобальном энергетическом рынке, он отметил растущую роль США, которые в ближайшие годы могут из импортера могут превратиться в крупнейшего экспортера нефти. В определенной степени этому способствуют также санкции, выдвинутые в отношении ряда ведущих стран экспортеров нефти, в частности Ирана и Венесуэлы.

По его словам, политизация энергетического рынка приводит к жесткой конкуренции среди стран производителей.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал IV Международный форум SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия". Форум SOCAR является крупнейшим мероприятием в регионе в сфере нефти и газа.

Ежегодно это мероприятие посещает более 300 участников, среди которых представители крупнейших нефтегазовых компаний, НПЗ, торговых компаний, портов, терминалов, банков и аналитических агентств.

Участники мероприятия обсуждают возможные дисбалансы на глобальном рынке углеводородов в 2019 году, новые месторождения в регионе и их влияние на торговые потоки и экспортные маршруты, региональные газовые проекты, каспийскую и центральноазиатскую нефть в глобальном контексте, ключевые экспортные рынки для НПЗ региона и торговые потоки, обзор тенденций на глобальных рынках нефтехимических продуктов - ценовые тенденции, торговые потоки, технологии, развитие, закавказские железнодорожные маршруты до портов Грузии - текущее состояние и перспективы и другие вопросы.