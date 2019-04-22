Из Баку в Турция запустили еще один авиарейс - ФОТО
Авиакомпания "Турецкие авиалинии" открыли прямой авиарейс Анкара-Баку-Анкара, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой Trend.
Первый рейс по этому маршруту был осуществлен сегодня.
В приуроченном открытию нового рейса мероприятии, которое прошло в Международном аэропорту Гейдар Алиев, выступили посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, помощник генерального директора "Турецких авиалиний" Абдулкерим Чай и глава представительства турецкой компании в Азербайджане Сейфулла Ильяс.
По словам Ильяса, авиакомпания будет осуществлять полеты по трем направлениям: в Баку, Гянджу и Нахчыван. Из Анкары в Баку рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам, а в обратном направлении - по вторникам, четвергам и субботам. Полеты по маршруту Анкара-Баку запланированы на 23:45 (вылет) - 03:35 (прибытие) по местному времени, по маршруту Баку-Анкара - будут вылетать в 04:30 и приземляться в Анкаре в 06:20.
Рейсы из Стамбула в Гянджу и в обратном направлении будут осуществляться по вторникам и субботам. Рейсы из Стамбула в Нахичевань и в обратном направлении тоже будут осуществляться по вторникам и субботам.
Как сообщили в компании, с первого июня 2019 года данные рейсы будут функционировать каждый день.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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