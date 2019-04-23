Со следующей недели в Азербайджане начнется реструктуризация кредитов в рамках указа Президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане".

Об этом в эфире государственного телеканала АзТВ сказал председатель Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Нуриев отметил, что уже утверждена единая кредитная форма для реструктуризации займов.

Говоря об указе, Нуриев подчеркнул, что он является одним из самых революционных документов в финансовой сфере страны, подписанных главой государства. Охват указа превышает 600 тысяч человек. По словам главы АБА, решение вопроса проблемных кредитов поможет повысить благосостояние заемщиков.

"Указ позволит не только повысить социальное благополучие граждан, но и поможет улучшить финансовое положение банков", - добавил глава ассоциации.

Сегодня в Азербайджане начались выплаты компенсаций по проблемным кредитам. Комментируя первый день выплат, Нуриев отметил, что ни банки, ни граждане, не столкнулись с какими-либо проблемами.

"Первый день можно считать был успешным. Это дает нам веру, что и в дальнейшем мы сможем обеспечить выплаты компенсаций всем гражданам", - сказал он.

Отметим, что с сегодняшнего дня в Азербайджане начались выплаты компенсаций по проблемным кредитам физических лиц.

Компенсации получат 602 347 человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане".

В рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней.

Если сумма компенсации будет превышать 500 манатов, то эти средства будут переведены на счет физического лица, если меньше, то выплата будет осуществлена денежным переводом.

Соответствующие пластиковые карты, которые получат физические лица, будут выпускаться сроком на один год и являются бесплатными. Банки и почтовый оператор не имеют права взимать комиссию за выдачу, проведение операций с этими картами или осуществление денежных переводов.