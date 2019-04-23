В январе-марте 2019 года Азербайджан посетили 19,1 тысячи граждан стран Европейского союза, что на 2,8 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

За первый квартал страну в целом посетили 610,8 тысяч иностранцев и лиц без гражданства из 157 стран мира (сокращение на 2,9 процента).

28 процентов посетивших Азербайджан - граждане Грузии, 27,4 процента человек прибыли из России, 11,3 процента - из Турции, 9,2 процента - из Ирана, 3,5 процента - из ОАЭ, 1,8 процента - из Украины, 1,7 процента - из Индии, 1,4 процента - из Ирака, 15,6 процента - из других стран. Около 0,1 процента прибывших в республику являются лицами без гражданства.

Подавляющее большинство (70,1 процента) человек, посетивших Азербайджан, мужчины. На долю женщин пришлось 29,9 процента прибывших.

Наибольшее сокращение числа посетителей наблюдается из Катара (48,5 процента), Ирана (43,4 процента), Израиля (41,7 процента), ОАЭ (28,1 процента) и Ирака (24,8 процента).

Наряду с этим, число прибывших из Египта возросло в 2,3 раза, из Индии - в 1,8 раза, из Саудовской Аравии - в 1,8 раза, из Туркменистана - в 1,6 раза, из Пакистана - в 1,5 раза, из Китая - на 46,1 процента, из Японии - на 32,5 процента, из Грузии - на 22,9 процента, из Омана - на 17,4 процента.

Число прибывших из стран ЕС возросло на 2,8 процента и достигло 19,1 тысячи человек, из стран залива уменьшилось на 33,1 процента и составило 106,8 тысяч, из стран СНГ уменьшилось на 1,1 процента и составило 202,3 тысячи человек.

64 процента прибывших в Азербайджан использовали железнодорожный и автомобильный транспорт, 35,2 процента - воздушный транспорт, 0,8 процента - водный транспорт.

В январе-марте 2019 года число азербайджанских граждан, уехавших в зарубежные страны, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 28,9 процента и достигло 1,2 миллиона человек. 66,4 процента уехавших были мужчинами, 33,5 процента - женщинами.

В этот период на 84,2 процента увеличилось число отправившихся в Иран, на 12,7 процента - в Грузию, на 7,4 процента - в Россию, на три процента - в Турцию.

Граждане Азербайджана чаще всего используют железнодорожный и автомобильный транспорт для зарубежных поездок. На их долю пришлось 83,6 процента всех поездок, 15,6 процента пришлись на воздушный транспорт, 0,8 процента - на водный транспорт.