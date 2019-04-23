В Азербайджане планируется построить газоперерабатывающий завод к 2022 году.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник сказал управляющий партнер BM Morison Partners Айхан Асадов на IV Международном форуме SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия" в Баку.

По словам Асадова, проектно-конструкторские работы завершены, а с этого года уже планируется начать строительство завода.

Как отметил Асадов, планировалось построить единый нефтегазоперерабатывающий комплекс в Азербайджане, однако из-за падения цен на нефть, исходный план изменился.

"Проект планировалось реализовать в 2017-2020 годах. Комплекс должен был состоять из четырех частей - газоперерабатывающий завод мощностью десять миллиардов кубометров газа в год, нефтеперерабатывающий завод мощностью десять миллионов тонн в год, нефтехимический завод и электростанция мощностью 250 мегаватт", - сказал эксперт.

Асадов отметил, что основные изменения коснулись нефтепереработки. В частности, вместо строительства новых мощностей, было уделено внимание модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева.

"К концу ноября 2020 года на НПЗ планируется произвести 3,3 миллиона тонн дизеля в год, а к февралю 2021 года - 2,2 миллиона тонн бензина в год" - сказал Асадов.

Отметим, что накануне в Баку стартовал IV Международный форум SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия". Форум SOCAR является крупнейшим мероприятием в регионе в сфере нефти и газа.

Ежегодно это мероприятие посещает более 300 участников, среди которых представители крупнейших нефтегазовых компаний, НПЗ, торговых компаний, портов, терминалов, банков и аналитических агентств.

Участники мероприятия обсуждают возможные дисбалансы на глобальном рынке углеводородов в 2019 году, новые месторождения в регионе и их влияние на торговые потоки и экспортные маршруты, региональные газовые проекты, каспийскую и центральноазиатскую нефть в глобальном контексте, ключевые экспортные рынки для НПЗ региона и торговые потоки, обзор тенденций на глобальных рынках нефтехимических продуктов - ценовые тенденции, торговые потоки, технологии, развитие, закавказские железнодорожные маршруты до портов Грузии - текущее состояние и перспективы и другие вопросы.