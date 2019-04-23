В Баку до сегодняшнего дня в рамках указа главы государства выданы 19 разрешений на эксплуатацию многоквартирных зданий. Как передает Day.Az, об этом сообщили во вторник Trend в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 февраля 2019 года подписал указ об упрощении выдачи разрешений на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий.

В частности, на сегодня получены разрешения на эксплуатацию зданий, построенных ЖСК "Идеал Иншаат" ("İdeal İnşaat"), "Вургун YK" ("Vurğun YK"), "Зардаби" ("Zərdabi"), "Ляпяляр" ("Ləpələr"), "Империал-АС" ("İmperial-AS"), "ФВС-Иншаат" ("FVS-İnşaat"), "АВИГ" ("AVİQ"), "Бакылы" ("Bakılı"), "Сафари-Н" ("Safari-N"), "Каспиан Сервис" ("Caspian Service"), "Саадат" ("Səadət"), "Дархал" ("Dərhal"), "СТАМ-С" ("STAM-S"), "Мемар-2" ("Memar-2"), "АСП" ("ASP"), "ТААС-ЭЛ" ("TAAS-EL"), ЖСК №№197 и 198, а также разрешение выдано физическому лицу - Эльданизу Азизову.

Отметим, что указ Президента Ильхама Алиева об упрощении выдачи разрешений на эксплуатацию многоквартирных зданий, как ожидается, охватит порядка 400 зданий или 50-60 тысяч квартир.

Указ предусматривает упрощение процедуры выдачи и оптимизацию срока разрешения на эксплуатацию этих домов, обеспечение прозрачности в этой сфере. Документ будет в силе до первого января 2020 года.