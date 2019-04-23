Количество пользователей 4G в сети Nar, самого молодого оператора мобильной связи в стране, стремительно растет. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года число пользователей Интернета Nar 4G увеличилось на 110% и превысило 600 000. В целом, 25% абонентов Nar используют высокоскоростной Интернет 4G. Увеличение числа пользователей 4G стало возможным благодаря установке новых базовых станций по всей стране, а также росту проникновения смартфонов 4G. Таким образом, количество пользователей смартфонов в сети Nar за прошедший год увеличилось на 20%.

Отметим, что Nar предоставляет свои услуги 4G не только на территории Баку и Апшерона, но и в центральных частях других городов и регионов страны. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество пользователей интернета в регионах увеличилось на 75%. 71% пользователей Nar 4G проживают в Баку, в то время как 29% из них живут в регионах. В результате предоставления высокоскоростного интернета базовыми станциями Nar 4G, объем трафика интернета 4G вырос за год на 70%.

Наряду с качеством 4G, выгодные цены оператора также создают условия для того, чтобы абоненты пользовались мобильным интернетом еще интенсивнее. Неограниченные интернет-пакеты, тарифы, позволяющие клиентам приобретать интернет и минуты в пакете, также влияют на увеличение числа пользователей 4G Nar.

Подробную информацию о сети мобильного оператора можно найти на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. Сегодня, Nar предоставляет более 2.2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7400 базовых станций и охватывающей 97% территории страны.