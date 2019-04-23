"Азербайджанская Детская Горячая Линия", созданная и функционирующая при поддержке ООО "Azercell Teleсom", предоставила отчет за январь-март 2019 года. Согласно отчету, в первом квартале этого года услугами "Детской Горячей Линии" воспользовался 801 ребенок. В январе на "Горячую Линию" поступило 239 звонков, в феврале - 345, а в марте - 217, из которых 491 касались вопросов образования, 50 социальных вопросов, 67 психологических проблем, 77 юридических вопросов, 29 проблем со здоровьем и 87 прочих проблем. Отметим, что 437 звонков, в службу "Азербайджанской Детской Горячей Линии" поступило от девушек, а 364 от мальчиков.

Основной целью создания "Детской Горячей Линии" является оказание экстренной психологической помощи, эмоциональной поддержки каждому ребенку, который подвергается бытовому насилию, имеет проблемы с ровесниками, а также оказание помощи в поиске решения проблем адаптации ребёнка к социальной среде. Кроме того, по инициативе и при поддержке компании Azercell, в 2017 году были предоставлены в пользование мобильные приложения для операционных систем Android и iOS, обеспечивающие доступ к услуге " Горячая Линия" в любой точке мира. С 13 июня 2018 года начала функционировать Гейгельская Региональная Служба "Детской горячей линии". Центр оказывает услуги не только жителям Гейгельского района, но и прилегающих районов (Геранбоя, Гянджи, Шамкира, Газаха, Агстафы). Персонал службы "Азербайджанской Детской Горячей Линии" состоит из психологов, юристов и социальных работников, которые имеют большой опыт работы с детьми.

Звонки в круглосуточную службу "Детской Горячей Линии", организованной Общественным Объединением "Ümidli Gələcək" при поддержке компании Azercell, бесплатны как с городских, так и с мобильных номеров Azercell. Дети могут обратиться в Службу "Детской Горячей Линии" в любое время дня по номерам (012) 480 22 80, (050) 680 22 80, (051) 880 11 80, (051) 880 22 80 и (051) 580 22 80. Подробную информацию о службе "Детской Горячей Линии" вы можете получить на сайте www.usaqxetti.az.

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Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр, бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей "İnvestors İn People"