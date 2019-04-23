Министерство сельского хозяйства Азербайджана, с целью повышения эффективности аграрного сектора в регионах, регулярно привлекает фермеров к учебным занятиям.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, рассказал начальник отдела по связям с общественностью и информационного обеспечения министерства Вугар Гусейнов.

По словам начальника отдела, сотрудники на местах уточняют нужды фермеров в сфере обучения. "Фермеров привлекают к обучению в соответствии с их собственными нуждами. Им предоставляются знания в области растениеводства, животноводства, технического контроля, фитосанитарии и по иным направлениям аграрной сферы. Регулярная просветительская работа охватывает такие вопросы, как применение передовых методов сева, соблюдение агротехнических правил, календарных сроков", - отметил Гусейнов.

По словам представителя министерства, начиная с ноября прошлого года, обучение проводится по самым разным направлениям: "Согласно данным, поступившим из регионов, местные фермеры испытывают серьезную потребность в получении таких знаний. В результате учебных занятий и просветительской работы, мы добьемся роста эффективности в самых различных областях".