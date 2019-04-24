Азербайджан будет поставлять газ в Болгарию - СРОКИ
В соответствии с европейскими и национальными нормативными требованиями, ICGB AD, консорциум, занимающийся строительством Интерконнектора Греция-Болгария (IGB), приглашает все заинтересованные стороны принять участие в общественных консультациях по Тарифному кодексу IGB, передает Trend со ссылкой на ICGB AD.
Консультации состоятся восьмого мая 2019 года в Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Болгарии, сообщает компания.
Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.
Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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