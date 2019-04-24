В Азербайджане возрастет ответственность грузоотправителей и экспедиторов. Соответствующие изменения нашли свое отражение в Кодексе об административных проступках, по итогам заседания в Милли Меджлисе (парламенте). Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В соответствии с изменениями, в статье 851 Кодекса в предложение "Грузоотправитель и грузополучатель" добавлено понятие "перевозчик". Измененная формулировка статьи определяет, что "Грузополучатель - физическое или юридическое лицо, уполномоченное, на основании сделки, в получении грузов. Перевозчик - физическое лицо, имеющее транспортные средства, по праву владения, аренды или использования, и осуществляющее, на основании договора, за плату, перевозку грузов из места нахождения в место назначения".

В новой 853-й статье говорится, что грузоотправитель, для надлежащего осуществления договора, должен представить перевозчику соответствующие документы и информацию.

В соответствии с изменениями в Кодекс, судебный иск против экспедитора может быть подан в течение года со дня возникновения права на иск. До подачи иска, необходимо передать экспедитору претензию в письменном виде. В случае отказа экспедитора принять претензию, или ее частичное принятие, или оставление претензии без ответа в течение 30 дней, в отношении него может быть подан судебный иск.

Целью внесения изменений в закон, является уточнение некоторых понятий и определение механизмов решения спорных ситуаций, возникающих в отношениях между отправителем, получателем и перевозчиком грузов.

Законопроект был принят в первом чтении.