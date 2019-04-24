С 22 апреля начата выплата компенсаций в связи с исполнением указа президента Азербайджана Ильхама Алиева "О дополнительных мерах, связанных с решением проблемных кредитов физических лиц".

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend пресс-секретарь Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Эльшан Аллахвердиев.

По словам Аллахвердиева, помимо Баку, активность наблюдается и в регионах страны.

"С 22 апреля дан старт выплатам компенсаций. Чтобы в банках не было очередей, каждый банк отправляет своим клиентам СМС-оповещения. Это свидетельствует о соблюдении принципа очередности, чтобы граждане не сталкивались с потерей времени. Граждане приходят в банк в назначенное для них время и получают компенсацию в электронном виде, в прозрачной обстановке. Компенсации до 500 манатов выдаются гражданам в наличной форме, а более 500 манатов в виде карт", - сказал пресс-секретарь.

По словам представителя палаты, граждане, чьи телефонные номера отличаются от тех, что указаны в кредитных договорах, либо они утрачены, могут обратиться в банк для повторной регистрации своих координат и ждать соответствующих СМС.