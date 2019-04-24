SOCAR Turkey планирует начать строительство нового нефтехимического комплекса в Турции в конце 2020 года.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду менеджер по проектам компании Эмиль Алхаслы на конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - конъюнктура, реализация проектов, технические решения" в Баку.

По словам Алхаслы, точная стоимость проекта будет известна в конце года.

"Ввод комплекса в эксплуатацию планируется в конце 2023 года", - сказал он.

Отметим, что в конце прошлого года SOCAR Turkey ("дочка" азербайджанской госкомпании SOCAR) и британская компания BP подписали соглашение об оценке планов по созданию совместного предприятия для строительства и управления нефтехимическим комплексом мирового масштаба в Турции.

Предприятие будет создано в Специальной промышленной зоне на полуострове Алиага, где сейчас также действуют принадлежащие SOCAR Turkey нефтеперерабатывающий завод STAR и нефтехимический комплекс Petkim.

Ежегодно на предприятии будет производиться 1,25 миллиона тонн очищенной терефталевой кислоты, 840 тысяч тонн параксилола и 340 тысяч тонн бензола.

22 апреля в Баку стартовал IV Международный форум SOCAR "Downstream Каспий и Центральная Азия - трейдинг, логистика, нефтепереработка, нефтехимия". Форум SOCAR является крупнейшим мероприятием в регионе в сфере нефти и газа.

В рамках форума сегодня проходит конференция "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - конъюнктура, реализация проектов, технические решения".