Представители государственного и частного секторов Главной инвестиционной структуры Саудовской Аравии, находящихся с визитом в Баку, для участия в мероприятии "Falcons Summit", побывали в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ). Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

На встрече, проведенной между председателем правления Агентства Орханом Мамедовым, и гендиректором по международному сотрудничеству и контрактам Главной инвестиционной структуры Бадером Мохаммадом Алмуфгаи, состоялось обсуждение вопросов по расширению связей в инвестиционной сфере между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Были обсуждены направления сотрудничества, предусмотренные Программой рамочного сотрудничества по расширению двусторонних инвестиционных связей, а также меры, которые будут предприняты в этой сфере.

Напомним, что данная Программа была подписана Агентством по развитию МСБ и Главной инвестиционной структурой Саудовской Аравии в рамках пятого заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой, инвестиционной, технической, культурной, спортивной и молодежной сферах, состоявшегося четвертого марта 2019 года в Баку.

При организации Агентства также запланированы встречи делегации Саудовской Аравии с рядом структур Азербайджана.