Официальный курс маната на 25 апреля
25 апреля 2019 08:30 74
Официальный курс маната по отношению к доллару на 25 апреля 2019 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил Центральный банк страны.
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