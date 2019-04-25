Цены на банковские металлы в Азербайджане в среду выросли по сравнению с предыдущими показателями, за исключением платиновых слитков. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 25 апреля подешевела на 9,52 маната, составив 2168,5455 маната, серебра - на 0,1473 маната, до 25,3405 маната, платины - подешевела на 6,8255 маната, до 1502,188, унция палладия подорожала на 46,631, до 2404,9475 маната.

Название 25.04.2019 24.04.2019 Золото XAU 2168,5455 2159,0255 Серебро XAG 25,3405 25,1932 Платина XPT 1502,188 1509,0135 Палладий XPD 2404,9475 2358,3165

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.