В Азербайджане подорожали золото и серебро
Цены на банковские металлы в Азербайджане в среду выросли по сравнению с предыдущими показателями, за исключением платиновых слитков. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 25 апреля подешевела на 9,52 маната, составив 2168,5455 маната, серебра - на 0,1473 маната, до 25,3405 маната, платины - подешевела на 6,8255 маната, до 1502,188, унция палладия подорожала на 46,631, до 2404,9475 маната.
|
Название
|
25.04.2019
|
24.04.2019
|
Золото
|
XAU
|
2168,5455
|
2159,0255
|
Серебро
|
XAG
|
25,3405
|
25,1932
|
Платина
|
XPT
|
1502,188
|
1509,0135
|
Палладий
|
XPD
|
2404,9475
|
2358,3165
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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