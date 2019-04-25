"Азеригаз" ответил на предложение о том, чтобы увеличить льготный лимит на потребление газа населением, или вовсе его отменить.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на axar.az, ведомство отметило, что готово исполнить такое решение, если оно будет принято правительством.

"Решением Тарифного совета от 2017 года 1700 кубометров газа для населения оплачиваются по льготному тарифу в 10 гяпиков, а остальной объем - по тарифу 20 гяпиков. "Азеригаз" - исполнительный орган, решение об изменении или отмене этого льготного лимита может принять Тарифный совет. Будь такое решение принято, мы его исполним", - отметил глава отдела по связям с общественностью "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев.

Отметим, что ранее ряд депутатов Милли Меджлиса выступил с предложением увеличить льготный объем газа для населения вдвое, или вовсе его отменить. Это предложение мотивировано тем, что появились соответствующие экономические условия для этого.



Азер Гасымлы