Как отметил замминистра, с начала этого года предприниматели в Баку и окрестных поселках получили льготных кредитов на 33,7 миллиона манатов. Эти средства были на реализацию 215 инвестиционных проектов общей стоимостью в 145,7 миллиона манатов.

Сегодня в рамках делового форума предприниматели получили льготных кредитов на 10,7 миллиона манатов. Эти средства будут направлены на финансирование проектов в сферах животноводства, птицеводства, создание современных тепличных комплексов и другие проекты. Предусматривается, что в рамках этих проектов будет открыто около 300 новых рабочих места.

В рамках форума был посещен современный тепличный комплекс в поселке Зира Хазарского района, который был построен по линии выделенных льготных кредитов Фонда.

ФРП был создан при министерстве экономики Азербайджана в 1992 году.