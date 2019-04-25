Предпринимателям в Баку выделили сотни миллионов
До сегодняшнего дня предприниматели в Баку и окрестных поселках получили льготных кредитов на 600 миллионов манатов, а с начала этого года - на 145,7 миллиона манатов.
Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на деловом форуме в поселке Мардакан Хазарского района Баку заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.
Как отметил замминистра, с начала этого года предприниматели в Баку и окрестных поселках получили льготных кредитов на 33,7 миллиона манатов. Эти средства были на реализацию 215 инвестиционных проектов общей стоимостью в 145,7 миллиона манатов.
Сегодня в рамках делового форума предприниматели получили льготных кредитов на 10,7 миллиона манатов. Эти средства будут направлены на финансирование проектов в сферах животноводства, птицеводства, создание современных тепличных комплексов и другие проекты. Предусматривается, что в рамках этих проектов будет открыто около 300 новых рабочих места.
В рамках форума был посещен современный тепличный комплекс в поселке Зира Хазарского района, который был построен по линии выделенных льготных кредитов Фонда.
ФРП был создан при министерстве экономики Азербайджана в 1992 году.
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