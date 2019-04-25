Казахстан продал гособлигации Азербайджана на десятки миллионов
Национальный банк Казахстана продал очередную часть государственных облигаций Азербайджана, находившихся в инвестиционном портфеле Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) страны. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет фонда.
По данным отчета фонда, в течение марта была совершена сделка по продаже гособлигаций Азербайджана приблизительно на 30 миллиардов тенге (78,9 миллиона долларов).
На сегодняшний день в портфеле ЕНПФ остаются гособлигации Азербайджана на сумму в 54,8 миллиарда тенге (144,18 миллиона долларов). На первое марта их объем составлял 84,9 миллиарда тенге (почти 223,4 миллиона долларов).
Отметим, что в сентябре 2017 года ЕНПФ обменял облигации Международного банка Азербайджана, находившиеся в его инвестиционном портфеле, на государственные облигации страны.
Обмен осуществился в рамках реструктуризации зарубежных обязательств Международного банка Азербайджана, связанной с подготовкой к приватизации его акций.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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