Azer Turk Bank, всегда заботящийся об удобстве своих клиентов, представил очередное новшество. Теперь, для предоставления корпоративным клиентам современных и безопасных удаленных услуг, им представлена построенная на совершенно новой платформе услуга интернет-банкинга "ATB Business".

Корпоративные клиенты Банка будут проводить финансовые транзакции с этой услугой быстрее и безопаснее, с более широкими возможностями, и что самое главное на более выгодных условиях. Новая услуга "ATB Business" имеет ряд преимуществ перед другими. Благодаря новейшим технологиям, использование сервиса интуитивно понятно, и во многих случаях освобождает от необходимости прибегать к помощи правил пользования и рекомендаций. Кроме того, все операции на новой платформе осуществляются по специальным, дисконтным тарифам. Впервые в стране Банк представил программу лояльности "Корпоративный Cash-back" в рамках услуги интернет-банкинга. Согласно этой программе часть взимаемой за транзакции комиссии будет возвращена клиенту в виде бонусных баллов. Собранные баллы можно будет обналичить в любое время.

Также Банк предоставляет бесплатный доступ к услуге "SMS / E-mail Уведомления", позволяя клиентам, присоединившимся к "ATB Business", просматривать свои счета и банковские операции в режиме реального времени.

С помощью "ATB Business" корпоративные клиенты и индивидуальные предприниматели могут отслеживать и управлять своими счетами онлайн в любой точке мира в любое время суток. Другим преимуществом услуги является то, что пользователи сервиса могут быть идентифицированы, не только при помощи ASAN Imza, но и с с помощью одноразовых OTP паролей, отправляемых на мобильный телефон.

Кроме того, "ATB Business" дает неограниченные возможности для внедрения дополнительных услуг и опций, что позволит Банку и впредь радовать своих клиентов различными новшествами. В ближайшем будущем планируется внедрение прямой интеграции этой программы во внутреннюю систему документооборота компаний клиентов (API интеграция), возможности проведения совокупных платежей (подтверждение), интеграции в базу данных налоговых органов и другие нововведения.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях, или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.