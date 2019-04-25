Стало известно, какие страховые случаи будут распространяться на агрострахование.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, это нашло отражение в новом законе "Об аграрном страховании".

В пятой статье (Страховые случаи по агрострахованию) законопроекта отмечается, что производители сельскохозяйственной продукции страхуются по предмету агрострахования в следующих страховых случаях:

1. Природные явления и катастрофы;

2. Пожар;

3. Аварии;

4. Инфекционные заболевания и отравления;

5. Нападение диких животных, распространение и нападение особо опасных вредителей;

6. Действия третьих лиц.

Отметим, сельскохозяйственные растения и растительная продукция, домашние животные и птицы, пчелиные семьи, кролики, морские животные, верблюд, лама и страус считаются предметами агрострахования.