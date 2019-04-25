В Азербайджане можно будет страховать домашних животных
Стало известно, какие страховые случаи будут распространяться на агрострахование.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, это нашло отражение в новом законе "Об аграрном страховании".
В пятой статье (Страховые случаи по агрострахованию) законопроекта отмечается, что производители сельскохозяйственной продукции страхуются по предмету агрострахования в следующих страховых случаях:
1. Природные явления и катастрофы;
2. Пожар;
3. Аварии;
4. Инфекционные заболевания и отравления;
5. Нападение диких животных, распространение и нападение особо опасных вредителей;
6. Действия третьих лиц.
Отметим, сельскохозяйственные растения и растительная продукция, домашние животные и птицы, пчелиные семьи, кролики, морские животные, верблюд, лама и страус считаются предметами агрострахования.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!