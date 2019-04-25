В Баку завершил свою работу IV Международный Форум SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия", посвященный 96-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и совместно организованный Бакинской Высшей Школой Нефти (БВШН) и британской компанией Confidence Capital Ltd, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на вуз.

На форуме приняли участие около 300 представителей различных компаний из более чем 20 стран мира. Форум предоставил участникам широкую возможность для обмена информацией относительно основных направлений развития нефтегазовой промышленности Каспийского региона и Центральной Азии, самых масштабных международных проектов в области торговли, логистики, нефтепереработки и нефтехимии, содействуя укреплению существующего сотрудничества между партнерами стран региона и установлению новых деловых связей.

Во время форума и проведенной в его рамках конференции на тему "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии: Конъюнктура, реализация проектов, технические решения", было проведено около 40 презентаций и выступлений. Гости форума посетили заводы SOCAR Карбамид, SOCAR Mетанол, SOCAR Полимер и Сангачалский нефтяной терминал.

Посвящаемый дню рождения Гейдара Алиева и проводимый с 2016-го года, форум служит уникальной платформой для продвижения нефтяной стратегии, основанной великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно проводимой под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Форум объединил руководителей ведущих местных и зарубежных компаний в области топлива и энергетики, нефтехимии и логистики в Каспийском регионе и Центральной Азии, а также ведущих экспертов, аналитиков, представителей дипломатического корпуса и специалистов различных структурных подразделений.

Участники ознакомились с многочисленными выступлениями и экспертным мнением относительно перспектив развития нефтегазовой промышленности Азербайджана, нефтегазовых рынков в Каспийском регионе и Центральной Азии, потенциала логистики и транзита карбогидрогенных ресурсов, основных маршрутов экспорта, торговли сырой нефтью и нефтепродуктами, модернизации нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов, инновационных технологий и других тематических областей.