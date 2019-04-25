С 22 апреля AccessBank начал выплаты компенсаций в связи с исполнением указа президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах в связи с решением проблемных кредитов физических лиц".

С 22-го по 24-ое апреля со стороны 28 филиалов банка компенсации в размере до 1 млн. манатов были выплачены примерно 3000 клиентам.

Отметим, что на первом этапе выплаты осуществляются клиентам, объем компенсаций которых не превышает 500 манатов. С целью предотвращения потери времени, с которой могут столкнуться клиенты, банк заранее оповещает их посредством SMS. В SMS указываются дата и название филиала, в который могут подойти клиенты.

Выплаты компенсаций до 500 манатов осуществляются в наличной форме, выше 500 манатов - посредством платежной карты.

AccessBank задействовал все свои кадровые и технические ресурсы для исполнения данного процесса в оперативном и прозрачном порядке. Также отметим, что процесс осуществляется под контролем рабочей группой, созданной в AccessBank-е по рекомендации Палаты по надзору над финансовыми рынками. Клиенты банка могут адресовать любые интересующие их вопросы сотрудникам всех филиалов банка или позвонив в Контактный центр по номеру 151.